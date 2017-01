Jerónimo de Sousa diz que a crise “continua sem fim à vista”

Jerónimo de Sousa considera que a crise iniciada em 2007/08 “continua sem fim à vista”, responsabilizando a agenda “capitalista” da União Europeia e as forças políticas da direita em Portugal pela “estagnação crónica do país”.

“Assistimos à aceleração da integração capitalista da União Europeia que, assumindo a mesma agenda do capitalismo dominante de liberalização, privatização e financeirização da economia, de ataque aos direitos laborais e sociais, contribuiu com a conivência e iniciativa própria das forças da política de direita em Portugal, para uma acentuada fragilização e dependência do país”, criticou Jerónimo de Sousa na sessão de abertura das comemorações do centenário da Revolução de Outubro, em Lisboa.

O líder comunista afirmou que os últimos anos de Portugal são “um exemplo esclarecedor do que é o capitalismo” e confirmam que “o capitalismo não tem soluções para os problemas do mundo contemporâneo”.