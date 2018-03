Jerónimo diz que CDS “devia prestar contas” por votar contra fim de taxas na Saúde

O secretário-geral do PCP afirmou este domingo que o CDS “bateu com a mão no peito em relação à saúde”e devia “prestar contas” por votar contra o fim das taxas moderadoras e o acompanhamento de doentes não urgentes.

“Estávamos a ouvir, no congresso, o CDS a bater com a mão no peito em relação à saúde. Pois [o CDS] devia prestar contas, porque votou contra o fim das taxas moderadoras e acompanhamento dos doentes não urgentes”, afirmou Jerónimo de Sousa, referindo-se ao congresso dos centristas que hoje terminou, durante o comício comemorativo do 97.º aniversário do PCP.

O secretário-geral criticou ainda os CTT por “fecharem balcões, desinvestirem e sugarem as reservas da empresa”, anunciando depois, como fizeram esta semana, que “vão distribuir aos seus accionistas dividendos que são mais do dobro do lucro obtido em 2017”.