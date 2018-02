Jerónimo de Sousa diz que o PCP é “o único partido preocupado com a superação do capitalismo”

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, defende que o partido nunca vai abdicar do ideal comunista. Jerónimo de Sousa garante que o PCP é a única força política em Portugal que continua a ter como objetivo a superação do capitalismo e que os trabalhadores e a luta contra a exploração do povo e da classe operária continuam a ser a sua prioridade.

Na conferência que assinala os 200 anos do nascimento de Karl Marx, que decorre este fim de semana, em Lisboa, o líder comunista afirmou que “é preciso um partido comunista forte e predominantemente reforçado” para assumir “o seu papel de vanguarda, em estreita ligação à classe operária, aos trabalhadores e com o povo”, e superar o capitalismo em Portugal.

Jerónimo de Sousa assegura que o PCP se mantém “um partido comunista e que não abdica de o ser”. “[O PCP é um partido] consciente e orgulhoso do seu papel, firme no seu ideal e na afirmação do seu projeto transformador e revolucionário de luta pela construção do socialismo e do comunismo”, reitera.