Jerónimo de Sousa critica PS e Governo

“Pode o PS dizer que o seu Governo encontrou a fórmula do enigma da quadratura do círculo, porque reduziu o défice e, ao mesmo tempo, pôs o país a crescer, negligenciando que esse suposto prodígio foi realizado à custa dos salários e do corte no investimento”, afirmou.

Jerónimo de Sousa intervinha no encerramento da IX Assembleia da Organização Regional de Coimbra do PCP, que decorreu hoje na Casa Municipal da Cultura da cidade.

“Confundido a árvore com a floresta”, o Partido Socialista “compara a evolução positiva de uma conjuntura que permanece volátil, com a solução dos graves défices estruturais do país nos planos produtivo, energético, científico, alimentar e também demográfico e social, que permanecem e que exigem para a sua solução pôr em marcha outra política alternativa em rutura com as receitas e caminhos que afundaram o país e com uma visão e objetivos opostos aos que conduziram Portugal ao declínio”, defendeu.