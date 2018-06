Jerome Powell estreia-se em Portugal em dia de foco nos bancos centrais

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana há menos de seis meses, estará esta quarta-feira pela primeira vez em Portugal a falar da política monetária dos EUA. O norte-americano será o centro das atenções, a par do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, no último dia do Fórum BCE, em Sintra.

O ponto alto desta quarta-feira será o painel que irá sentar à mesma mesa Draghi e Powell, com os governadores do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, e do Banco da Austrália, Philip Lowe.

O debate acontece menos de uma semana depois de os bancos centrais tanto dos EUA como da zona euro terem anunciado mudanças na política monetária.