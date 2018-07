Jefferies avisa que metas dos CTT são “desafiantes” e corta preço-alvo em 12%

A pressão sobre o correio tradicional, exacerbada pela decisão do Governo de implementar uma plataforma de comunicação eletrónica e o aumento dos preços dos selos, torna o objetivo dos CTT de registar um lucro operacional igual ao do ano passado “desafiante”, alerta o Jefferies esta segunda-feira.

O banco de investimento norte-americano cortou o preço-alvo para as ações do operador postal português em quase 12% para 3 euros, face aos anteriores 3.35 euros, mantendo a recomendação de ‘hold’.

Os títulos dos CTT tombam 3,39% para 2,904 euros por ação esta segunda-feira e lideram as quedas no PSI 20, que recua 0,54%. Segundo Ramiro Loureiro, analista do Mtrader do Millennium Investment Banking, sublinha que “a revisão em baixa pela Jefferies está a castigar a cotada”, e recorda que a média dos analistas tem projetado um preço-alvo 3,82 euros para as ações.