JE lança novos conteúdos multimédia esta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 22 de junho, o Jornal Económico vai oferecer aos seus leitores novos conteúdos em vídeo, com programas noticiosos, debates e entrevistas, entre outros conteúdos exclusivos que serão disponibilizados na página do JE e na plataforma multimédia Play It.

Esta sexta-feira arrancam dois programas semanais: às 11h00, será transmitido o primeiro Decisores, com apresentação de Alexandra Ferreira, numa conversa com Luís Pereira Coutinho, CEO do Banco CTT. Todas as sextas-feiras, teremos oportunidade de conhecer melhor personalidades do mundo dos negócios, da política e da academia, neste programa que, a partir da próxima semana, terá apresentação conjunta de Alexandra Ferreira e Filipe Alves, diretor do Jornal Económico.

Ao final do dia, às 21h00, será a estreia do Jogo Económico, um programa desportivo apresentado por Andressa Pedry, com as participações do advogado Luís Miguel Henrique e do financeiro Marco Silva. No primeiro programa do Jogo Económico, será analisado o tema do futuro do Sporting, na véspera da assembleia-geral decisiva. A partir da próxima semana, o programa será transmitido às quintas-feiras, às 21h00.