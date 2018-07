JCDecaux Portugal ganha concurso para exploração publicitária em Lisboa

A JCDecaux Portugal, filial da JCDecaux, anunciou ter ganho, através de uma oferta conjunta, os dois lotes do concurso para a instalação e exploração publicitária do mobiliário urbano e dos painéis digitais de grande formato de Lisboa por um período de 15 anos.

A nova identidade visual do mobiliário urbano de Lisboa foi concebida pela JCDecaux Portugal para, no entender desta filial, “satisfazer as expectativas da cidade de valorizar o espaço público. A interactividade com os cidadãos e a comunicação em tempo real das informações municipais, culturais ou desportivas serão desenvolvidas através da utilização de tecnologias inovadoras”.

Para a JCDecaux, esta decisão por parte da autarquia lisboeta “demonstra a qualidade da oferta da JCDecaux e a sua capacidade em respeitar plenamente os objectivos estabelecidos pela Cidade, a saber simultaneamente a melhoria dos serviços oferecidos aos cidadãos, da qualidade de vida e da acessibilidade na cidade, a redução do número de localizações publicitárias existentes, a homogeneização dos formatos bem como a utilização das tecnologias digitais mais avançadas”.