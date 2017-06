Japão prepara população para eventual ataque da Coreia do Norte

O Partido Liberal Democrata pediu ao primeiro-ministro Shinzo Abe que considere a construção de abrigos e que sejam abertos mais túneis de evacuação, em resposta à crescente ameaça da Coreia do Norte.

As televisão vão ser uma ferramenta fundamental para aumentar a consciencialização das pessoas sobre a necessidade de, em caso de um míssil balístico atingir o Japão, as pessoas dirigirem-se para prédios com construções fortes ou partes subterrâneas. A proposta do Partido Liberal Democrata surgiu horas depois do regime de Kim-Jong un lançar mais quatro mísseis.

O primeiro-ministro disse aos advogados que quer ter a certeza de que a população sabe reagir corretamente caso um míssil atinja o país.