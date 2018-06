Japão diz que carros sem motorista poderão andar por Tóquio em 2020

Um serviço de automóvel autónomo poderá estar nas vias públicas de Tóquio a tempo para Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 poderão ver e utilizar veículos sem motoristas pelas ruas da capital, segundo a Reuters. A estratégia, segundo a agência noticiosa, foi mesmo já apresentada numa reunião presidida pelo primeiro-ministro Shinzo Abe.

Os economistas encontram nesta possibilidade um enorme potencial no desenvolvimento da tecnologia automóvel, o que poderia ajudar as empresas a lidar com o envelhecimento e a diminuição da força de trabalho. No entanto, as empresas japonesas têm-se esforçado para acompanhar as rivais chinesas, europeias e norte-americanas na implementação dessas inovações.

Recorde-se que a economia japonesa contraiu no primeiro trimestre, encerrando oito trimestres consecutivos de crescimento. Desde que assumiu o cargo, no final de 2012, Abe introduziu várias mudanças graduais que beneficiaram a economia. A estratégia de crescimento centrou-se sobretudo na promoção de tecnologia e na alteração de algumas regulamentações para facilitar a realização de negócios.