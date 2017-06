Já pode voar mais longe: TAP inaugura novas rotas

A companhia aérea TAP escolheu o Dia de Portugal para inaugurar quatro novos destinos. A partir de hoje, além da vasta oferta já proporcionada pela empresa, é possível voar com a TAP para Toronto, Estugarda, Gran Canaria e Alicante.

A expansão para o mercado norte-americano teve início há um ano, com a abertura das rotas de Boston e de Nova Iorque-JFK, que se revelaram bastante rentáveis, com taxas de ocupação superiores a 85%, e foi reforçada agora com a abertura da rota para Toronto.

A aposta na Alemanha acontece com a nova rota para Estugarda e ainda, o mercado espanhol, com a adição das duas novas rotas. Recorde-se que o mercado espanhol é o segundo mais significativo para a TAP, representando 10% do total do tráfego da rede.