Já pode ver quanto tem a pagar e receber de IRS no simulador da Deco

A partir desta terça-feira, todos os portugueses podem utilizar o simulador de IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores. A associação melhorou o serviço que a nova plataforma permite escolher a opção mais vantajosa para o contribuinte.

Aqueles que têm aplicação do ano passado devem desinstalar e descarregar a nova plataforma, aconselha a associação liderada por Vasco Rodeia Torres Colaço. “IRS sem custo” é o nome da página onde a associação, desde a semana passada, começou a disponibilizar novamente auxílio no preenchimento da declaração de IRS através de respostas a diversas dúvidas dos consumidores.

Onde inserir as despesas com as cantinas escolares? Como declarar a venda da casa? O subsídio de desemprego entra no IRS? Estas são algumas das questões para as quais há respostas no www.irssemcusto.pt.