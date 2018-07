Já pode deixar a carteira em casa quando vai aos festivais de verão

Este verão o MB Way tem o ‘braço’ cheio de pulseiras dos festivais portugueses, marcando presença no Rock in Rio, MUSA, Super Bock Super Rock, Lisb-On ou no Comic Con. Pagar o jantar no recinto, compensar as cervejas que os amigos ‘bancaram’ por si ou levantar dinheiro sem ter a carteira nunca foi tão fácil num evento de música.

“O MB Way quer estar onde os utilizadores estão. Tipicamente, quem vai para um festival quer ir o mais simples possível e o mais leve possível faz sentido que até pudesse não levar a carteira. Só o telemóvel, que dele não prescindimos. Se não deixamos o telemóvel em casa, temos ali connosco as nossas principais operações: levantamentos, transferências (caso alguém pague a nossa bebida)”, disse Maria Antónia Saldanha, diretora de Marca e Comunicação da SIBS, ao Jornal Económico.

À medida que o serviço começou a crescer, surgiram duas preocupações maioritárias por parte da dona do Multibanco: incorporar várias funcionalidades que fazem falta na rotina dos portugueses e estar presente onde estão os utilizadores, de acordo com a porta-voz da empresa. “Este ano já tivemos oportunidade de proporcionar um pagamento quer para NFC, no caso de Android, quer para QRC, para todos os utilizadores. É muito mais cómodo. Só precisamos de ter o telemóvel e encostar ao terminal”, exemplifica. Contudo, há que ter conta que não houve uma adesão a 100% dos comerciantes no local.