“Já nasceu! E agora?”: O guia do Governo para recém e futuros pais e mães

O Governo aproveitou o Dia Mundial da Criança, que se comemora esta sexta-feira, dia de 1 junho, para lançar a nova versão do “Tenho uma Criança”, o guia de paternidade e maternidade nos primeiros anos da criança criados pela tutela da Modernização Administrativa, Finanças, Justiça, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde.

“Já nasceu! E agora?” é uma das questões à qual o portal pretende responder. Na plataforma há ainda a possibilidade de ler o que pode fazer “em caso de crise” no agregado familiar (leia-se: dificuldades económicas, separação ou divórcio ou violência doméstica).

O guia original foi apresentado em 2017, no âmbito do programa Simplex+, mas a nova edição conta com mais informação sobre direitos e procedimentos a ter conta pelos pais ainda antes de o bebé nascer e um site renovado.