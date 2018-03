Já não há Banqueiros em Portugal

Ficou para a história como o maior industrial português de todos os tempos. “Não nasci financeiro, nasci industrial, desde tenra idade que dei provas disso”, afirmou um dia. Cem anos após o nascimento de António Champalimaud, data assinalada no passado dia 19, a história irá recordá-lo também como um dos últimos grandes banqueiros do nosso país, ao lado de outros como António Cupertino de Miranda ou José Manuel de Mello.

Em 1975, os trabalhadores reclamavam continuamente a nacionalização de sectores estratégicos da economia portuguesa como a Banca e os Seguros, o que veio a acontecer. Mas com as privatizações, na década de 80 e 90, regressaram os banqueiros e empresários de outrora. Espírito Santo, José Manuel de Mello e Champalimaud voltaram à banca, investiram em participações noutros sectores, reconstruíram o seu património. Foram criados de raiz o BPI com Artur Santos Silva, e o BCP com Américo Amorim e Jardim Gonçalves, entre outros, e o sector bancário recuperou a sua robustez.

Passados 30 anos das Privatizações, a banca continua a ser um sector chave para a economia nacional, mas os Mellos, os Champalimauds, os Amorins, os Roques, os Espíritos Santos já não são os donos dos bancos, que continuam a existir, e não surgiram outros Empreendedores Financeiros, e estes estão incorporados em centros de decisão externa. Temos apenas um banco do Estado (a Caixa Geral de Depósitos), um banco cooperativo (Caixa Agrícola), um banco associativo (Montepio Geral) e a iniciativa privada portuguesa desapareceu, restando a estrangeira.