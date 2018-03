Já há financiamento para o terminal de cruzeiros em São Vicente

Este projecto, uma parceria entre o Ministério da Economia e do Emprego e o Ministério das Finanças, segundo o governante, será importante para São Vicente, mas também para impulsionar Cabo Verde enquanto destino de turismo de cruzeiros.

“São cerca de 29 milhões de euros, um montante expressivo para a ilha de São Vicente, juntamente com os projectos privados que estão também a ser ultimados. Penso que estaremos em condições de criar um quadro diferente para São Vicente, que merece e que tem todas as condições para ser uma ilha de desenvolvimento”, enfatizou.

Sem avançar uma data concreta, o ministro indicou, no entanto, que posteriormente irá a Washington (Estados Unidos de América) para assinar os contratos e numa outra fase vão lançar o concurso, e só depois vão passar as informações relacionadas com o prazo de execução da obra do terminal de cruzeiros.