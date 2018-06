Já faltou mais para a privatização da CGD?

Até maio deste ano, saíram quase 350 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) à luz do plano de reformas e ao abrigo do processo de reestruturação em curso. A Caixa, recorde-se, terá de ter até 2020 menos 2.000 trabalhadores e menos 180 balcões, algo que tem sido alvo de resistência da parte das populações cujas localidades têm vindo a ser contempladas com o encerramento de agências da Caixa. Ainda no passado fim de semana, cerca de 300 pessoas protestaram em São Vicente da Beira, no concelho de Castelo Branco, por causa do encerramento do balcão da CGD. Tudo isto, menos agências, menos funcionários, menos caixas de multibanco, ao mesmo tempo que a Caixa sobe significativamente as comissões pelos serviços disponibilizados.

Naturalmente, sabemos que todo este processo decorre da reestruturação negociada em Bruxelas. Os detalhes, porém, não são públicos, uma vez que a opacidade que caracterizou o processo não permite conhecer os pormenores da negociação. E se é certo que o actual Governo, como qualquer outro, teria seguramente preferido evitar decisões que lhe criassem dificuldades junto da opinião pública, em todo o caso não é de todo seguro que as suas prioridades tenham sido as mais correctas, ou que, no meio de solicitações várias, tenha feito tudo o que estava ao seu alcance para conseguir um acordo melhor.

Independentemente disso podemos questionar para que serve uma Caixa pública se os critérios de gestão são estritamente privados. O que diferencia hoje em dia a CGD, em termos de prioridades, de qualquer outro banco privado a operar no mercado bancário português?

Durante muitos anos, diversos intervenientes políticos, bem como representantes da sociedade civil, apresentaram inúmeros argumentos em defesa da manutenção da Caixa na esfera pública e, por consequência, contra a sua privatização.

Não vou aqui recordar, um a um, todos esses argumentos, mas o principal era que a CGD, tendo como accionista o Estado, podia responder a critérios de gestão que não visavam a maximização do lucro. A Caixa, por exemplo, era um instrumento que contribuía, através da sua rede de balcões, para a coesão territorial, prestando especial atenção ao interior do país e desse modo ajudando a fixar as populações nessas áreas.

Importa lembrar, já agora, que muito se criticou nos últimos anos o encerramento de balcões dos CTT no interior do país. Em coerência, como ficar agora em silêncio perante um processo semelhante? A CGD não deveria ser diferente? São admissíveis as escolhas que estão a ser feitas para o encerramento de balcões?

Bruxelas impôs os famosos ‘remédios’, entre eles o encerramento de balcões, mas não disse quais teriam de ser encerrados. A decisão tem vindo a ser tomada pela administração sob o olhar desatento, ou tolerante, do accionista Estado. Ora, como pode o Governo dizer que quer proteger o interior do país da desertificação e do abandono, ao mesmo tempo que permite na Caixa uma gestão integralmente focada nos resultados operacionais e ignorando por completo as suas responsabilidades particulares?