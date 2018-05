Já está disponível nova versão do portal dados.gov

Substituindo a plataforma homónima, disponibilizada desde 2012, o número de conjuntos de dados (datasets) disponíveis é agora de 1678, comparando com os 786 da versão anterior, representando um aumento de 113%. Neste momento, é disponibilizada informação de 57 organismos, um aumento de 119% face aos 26 organismos da versão anterior.

Assumindo “um compromisso de raiz com os princípios da transparência, da participação e da colaboração”, o dados.gov é desenvolvido e gerido pela Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA), e disponibilizado em open source.

O dados.gov “apresenta melhorias substanciais face à versão anterior, tanto ao nível da navegação e da usabilidade quanto no respeitante à estrutura de conteúdos” e as temáticas disponíveis englobam praticamente todas as áreas governativas (Ambiente, Finanças, Administração Pública, Saúde, Educação…).