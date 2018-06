Já abasteceu? Vêm aí aumentos no gasóleo

Os preços do gasóleo e da gasolina não vão sofrer alterações significativas na próxima semana, refletindo as cotações médias da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais. De acordo com fontes do setor contactadas pelo Jornal Económico, o custo do gasóleo manter-se-á inalterado ou aumentará uns ligeiros 0,002 cêntimos por litro, enquanto o da gasolina continuará estável.

Na semana passada, os preços do gasóleo e da gasolina desceram pela primeira vez desde 19 e 12 de março refletindo as cotações médias destes combustíveis nos mercados internacionais. O preço da gasolina 95 registou uma descida mais acentuada, de 1,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo diminuiu 1 cêntimo por litro.

A análise “Fair Play – Com concorrência todos ganhamos”, divulgada recentemente pela Autoridade da Concorrência, concluiu que “incluindo os impostos e os biocombustíveis, a competitividade dos combustíveis rodoviários em Portugal desce significativamente, sobretudo face a Espanha”.