Já abasteceu? combustíveis ficam mais caros a partir de amanhã

O preço dos combustíveis volta a encarecer na próxima semana. A evolução das cotações em euros aponta para uma subida dos preços – mais acentuada na gasolina que no gasóleo. “A evolução das cotações em euros aponta para uma subida dos preços de até 1,5 cêntimos por litro na gasolina e um cêntimo no gasóleo”, adiantou fonte do setor ao Jornal Económico.

Os aumentos vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “as subidas rondam os 0,0063 cêntimos por litro, no caso do gasóleo, e 0,0119 euros por litro no que diz respeito à gasolina”, avançou uma outra fonte.

A confirmar-se e será a primeira subida dos combustíveis em um mês. Desde dia 4 de junho – altura em que os preços começaram a descer, depois de dez semanas consecutivas de aumentos – os combustíveis desceram pouco mais de dois cêntimos nos postos de abastecimento nacionais.