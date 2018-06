Iván Duque quer ser presidente das duas Colômbias

Depois de vencer a primeira volta das eleições presidenciais colombianas (em 27 de maio), com 39,14% e um número recorde de votos, o advogado, ex-senador e antigo colaborador do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Iván Duque tinha nova vitória na segunda volta à sua espera. Voltou a bater todos os recordes, depois de mais de 10,3 milhões de colombianos o terem preferido a Gustavo Petro, que ficou a mais de 12 pontos percentuais de distância.

A direita venceu à esquerda, diziam os comentadores, apressando-se a fechar um capítulo da história da Colômbia, quando tudo indica que parece ser precisamente ao contrário: abre-se um novo capítulo para um país que tem ainda muitas feridas não-cicatrizadas a precisarem de algum cuidado, num quadro em que a sua economia está cada vez mais aberta ao investimento estrangeiro – como o provam, aliás, os diversos interesses portugueses ali instalados, desde a Jerónimo Martins (que tem um projeto de investimento de 750 milhões de euros), até à Mota Engil, passando pela Sonae Sierra, EDP (que ali vai construir e gerir uma barragem), etc.

Um ano e meio após a assinatura dos acordos de paz com as FARC, esse parece ser um dos primeiros temas na agenda de Duque, que quer avançar para a alteração do texto: “a paz que ansiamos, exige correções, terá correções para que as vítimas sejam o centro do processo para garantir a verdade e a justiça“, disse, citado por vários jornais, já depois de conhecer os resultados das eleições.