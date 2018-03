IVA representa perto de 50% da receita fiscal até fevereiro

Até fevereiro, a receita do IVA atingiu os 3.091 milhões de euros, mais 161 milhões de euros face a igual período do ano passado. Um montante que representa quase metade (46%) da receita fiscal que entrou nos cofres do Estado em apenas dois meses e que superou os 6.750 milhões de euros.

O peso do IVA no total da receita fiscal até fevereiro, que aumentou 8,1% (contra um crescimento de 1,7% previsto no OE/2018), é revelado na execução orçamental de fevereiro divulgada esta terça-feira, 27 de março, pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). Até fevereiro entraram nos cofres do Estado mais 505 milhões de euros, numa evolução explicada pela “aceleração da atividade económica, bem como o pagamento em dezembro de 2017 de metade do subsídio de Natal aos funcionários públicos e pensionistas (em 2016 a totalidade foi paga em duodécimos) e efeitos intra-anuais”.

Também as Finanças salientam, em comunicado, que o “forte crescimento” da receita “está em linha com a atividade económica e emprego”. Destacam aqui que a receita beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, visível no forte crescimento de 7,6% das contribuições para a Segurança Social.