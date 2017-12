IVA da reconstrução das casas afetadas pelos incêndios vai para o Fundo Revita

“Tal como já fizemos com as chamadas de valor acrescentado, também relativamente a todas estas despesas com a reconstrução essa receita reverterá para o Revita, para que os donativos para a reconstrução desta região continuem a ser donativos para a solidariedade”, disse António Costa.

Segundo o primeiro-ministro, não é possível, “porque estamos sujeitos a regras comunitárias, alargar o âmbito das isenções, agora, podemos consignar esta receita a este fim e é isso que iremos fazer”.

Aos jornalistas, a presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, adiantou que vai ser desenvolvido um projeto-piloto dedicado ao trauma para as comunidades de desastre, “que foi o nosso caso”.

“Isso vai fazer história e ficar nos manuais do futuro para quando acontecer uma catástrofe não voltarmos à estaca zero”, disse Nádia Piazza, considerando que, no futuro, pode haver outro tipo de catástrofes.