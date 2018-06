Itália recusa receber um barco de resgate de imigrantes

A mudança de direção política chegou à Itália e as promessas eleitorais do novo governo – formado pela Liga, de extrema-direita, e pelo Movimento 5 Estrelas (M5S) – começam a tomar forma. O novo ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, líder da Liga, anunciou este domingo que vai fechar os seus portos ao navio Aquarius, que resgatou 629 imigrantes (entre os quais 123 crianças) do norte da África.

Como vinha avançando nos últimos dias, Salvini decidiu que a Itália não assumirá nem mais um imigrante. Nesse sentido, o líder da xenófoba Liga, exigiu a Malta que mantivesse o navio atracado no seu território e alertou as autoridades para que a Itália irá fechar todas as portas.

Malta ainda não respondeu a Salvini, mas a postura do ministro visa pressionar a União Europeia para o facto de a Itália ter recebido 630 mil desembarques nos últimos cinco anos. “O bom Deus colocou Malta mais perto de África do que a Sicília e nem sempre pode responder ‘não’ a qualquer tipo de intervenção de salvamento no Mediterrâneo ou para receber imigrantes”, disse Salvini, também vice-presidente italiano.