Itália nomeia dois eurocéticos para presidir comités parlamentares económicos

A Liga, partido da extrema-direita italiana que assume a liderança do governo juntamente com o cada vez mais apagado Movimento 5 Estrelas (M5S), está a tomar conta de todos os assuntos que podem ser considerados passíveis de induzirem alguma tensão junto de Bruxelas.

Para além da questão dos refugiados – que o líder do partido, Matteo Silvini, tem vindo a extremar – surge agora a notícia, veiculada pelos jornais italianos, de que aquele partido colocou dois reconhecidos eurocéticos como presidentes de comissões parlamentares especialmente sensíveis na área da economia.

Claudio Borghi e Alberto Bagnai são os novos presidente da Comissão dos Orçamentos da Câmara Baixa do Parlamento e da Comissão de Finanças do Senado, respetivamente. A posição de ambos é considerada importante porque, como líderes de uma comissão, podem acelerar o processamento de legislação do governo ou retardar as alterações apresentadas pela oposição.