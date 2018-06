Itália: “Il populismo alla romana”!

A tomada de posse de Giuseppe Conte como presidente do Conselho do Governo resultante da coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S), de Luigi di Maio, e a Liga, de Matteo Salvini, foi vista como um fenómeno sobre o qual não existia referência anterior em Itália. Uma afirmação porventura exagerada.

De facto, não é a primeira vez que o populismo se senta no Palácio do Quirinal. Aliás, não é necessário reler Maquiavel ou regressar a Benito Mussolini e ao fascismo para comprovar que o populismo sente uma atração especial por Itália. Basta lembrar que Berlusconi foi Presidente do Conselho durante nove anos e que contou com a participação de ministros da então Liga do Norte, liderada por Bossi.

Um cavaliere populista, com o seu vasto império mediático-desportivo, apoiado por outro populista com sotaque regionalista e pretensões nacionalistas. Uma aliança contranatura, uma vez que Bossi tinha como lema “Roma ladrona, la Lega non perdona” e pretendia a independência da parte norte de Itália, a Padânia. Uma região inventada ao arrepio da História.

Uma situação a que não foi alheio o turbilhão político em que a Itália se transformou, na sequência do Caso Tangentopoli – mais conhecido como Operação Mãos Limpas –, que, em 1994, tinha posto fim à I República. O desaparecimento – real ou eleitoral – dos partidos tradicionais abriu campo à afirmação de um modelo de que a recente nomeação de Conte ainda constitui exemplo. Uma questão que exige uma reflexão sobre o papel da opinião pública no funcionamento do sistema político.

As Razões da Ascensão

Populista em Itália

De acordo com Manin (1996), a relação entre democracia e opinião pública passou por uma evolução que contemplou três fases: parlamentarismo, democracia dos partidos e democracia do público. Ora, foi na terceira destas fases que Berlusconi tomou conta do Poder em Itália porque se apercebeu da importância do audiovisual na comunicação política. A popularidade advinha da imagem e da capacidade de comunicar. Daí que, como Santos escreve no livro Media e Poder, em 1994 a seleção dos candidatos do partido de Berlusconi, a Forza Italia, tivesse sido feita pela Publitalia, um dos ramos da sua empresa Fininvest.

Numa Europa envelhecida, os jornais e a televisão, através de um modelo comunicacional one to many, condicionavam a opinião pública. O público aceitava assumir a condição de mero recetor. Uma comunicação de sentido único dirigida, em grande parte, pelos interesses dos detentores dos mass media. Não admirou, por isso, o sucesso berlusconiano. Tal como não causou espanto a reação dos grupos atingidos por esse protagonismo. Interesses que Berlusconi identificou nos juízes, nos comunistas e nos intelectuais.

Porém, a chegada da rede alteraria completamente o paradigma. Uma realidade que Berlusconi não soube antecipar, talvez confiante de que uma plataforma não dispunha de poder suficiente para desafiar o seu império mediático. Um mundo de possibilidades que não escapou a Beppe Grillo, um comediante que tinha caído em desgraça devido a contar uma piada televisiva na qual um dos membros da comitiva italiana que visitava a China questionou Bettino Craxi sobre a quem é que os socialistas roubavam se ali eram todos socialistas.

A rede permitiu-lhe o protagonismo que a televisão lhe tinha retirado. Por isso o surgimento do Movimento 5 Stelle. Movimento assumido como um não-partido. A necessidade de se afirmar pela diferença. A resposta aos partidos que não tinham percebido que a democracia era de um novo tipo. O cidadão já não se contentava com a condição de recetor. Exigia participar ativamente no processo.

A rede veio permitir a centralidade do cidadão. A relação de pertença aos partidos alterou-se. Era chegado o momento para a democracia deliberativa. Nas palavras de Jesús Timoteo, o poder passou a ser diluído. O modelo comunicacional passou a ser many to many. Tudo à distância de um clique. Tinha chegado o tempo da mass-self communication preconizada por Castells. Um novo paradigma e não uma alteração do anterior.

Uma realidade que Grillo e Casaleggio souberam antecipar. Ao contrário dos partidos tradicionais que, mesmo quando aceitaram o recurso à rede, o fizeram de forma hesitante, pois não migraram para lá. Abriram sítios oficiais e páginas pessoais dos dirigentes, mas não abdicaram do controlo. Quiseram atrair simpatizantes e conservar a relação de pertença dos militantes com base num modelo ultrapassado.

Em Itália, o M5S converteu-se à nova lógica. Aquela em que os cidadãos, a todo o momento, querem dar opinião sobre praticamente tudo. Mesmo sobre assuntos que não dominam. O aumento do nível de instrução não dá para tudo, mas meia-dúzia de leituras e de fóruns na rede ajudam a disfarçar a impreparação.

Foi essa realidade que fez do Movimento 5 Stelle o partido mais votado nas recentes eleições italianas. Malgrado o fraco desempenho que, até então, tinha mostrado na direção da Câmara da capital do país. Um indício de que é mais fácil prometer a cidadania digital do que resolver os problemas quotidianos da vida real.

Quanto à Liga do Norte, deixou cair a segunda parte da designação em dezembro de 2017. Uma decisão que evidenciou a troca do regionalismo e do separatismo padaniano pelo desejo de expansão a nível nacional. Uma alteração que não implicou mudanças no que concerne à opção populista e à visão eurocética e xenófoba.

O Governo da Coligação Populista

Os resultados eleitorais provocaram uma sucessão de fracassos, mesmo sabendo que a derrota do Partido Democrático, de Renzi, era um dado seguro. Assim, a aposta de Berlusconi – impedido de ir a votos por decisão judicial – em Tajani, o presidente do Parlamento Europeu, só chegou para o terceiro lugar e com uma votação inferior ao seu aliado preferido, a Liga. Por outro lado, a junção dos votos e dos mandatos da Liga e da Força Itália não foi suficiente para uma maioria governamental. Finalmente, o M5S, apesar de vencedor, esteve longe da maioria absoluta.

Uma conjuntura que apontava para a realização de um novo ato eleitoral, até porque, com exceção da Liga e da Força Itália, todos os partidos, durante a campanha eleitoral, tinham descartado a possibilidade de coligações pós-eleitorais. Só que a política italiana é sobejamente conhecida pela maleabilidade do discurso. O momento dita a decisão. Foi em nome dessa plasticidade, ainda que disfarçada sob a capa do interesse nacional, que di Maio e Salvini congeminaram um acordo geringoncial de governo.

Uma tarefa difícil, uma vez que pouco mais do que o elemento populista funcionava como cimento. A escolha de um independente para presidir ao governo e as duas vice-presidências repartidas foram mais fáceis do que a elaboração de um programa governamental, embora as dúvidas sobre o currículo académico de Conte não tivessem constituído grande ajuda.

A divisão dos ministérios – 7 para o M5S e 6 para a Liga – favoreceu a Liga. Um favorecimento confirmado pela atribuição da pasta da Administração Interna a Salvini. Afinal, será por esse ministério que passará a implementação de várias medidas que constituem bandeiras da Liga. Por isso, não admirou que a primeira deslocação de Salvini fosse ao sul do país. A região onde até agora têm desembarcado os imigrantes e os refugiados. Um dado que a Liga já começou a alterar com a recusa de autorização de desembarque a 690 requerentes de asilo transportados pela ONG SOS Méditerranée no MS Aquarius. A criminalização e a expulsão dos imigrantes virão em seguida.

Um programa de governo que apresenta aspetos que justificam acompanhamento. Um case study. A simbiose do populismo clássico com o neopopulismo da rede.