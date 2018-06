Itália devia aprender com o exemplo português, dizem os espanhóis

Os espanhóis do ‘El Economista’ decidiram ‘dar uma vista de olhos’ sobre as economias portuguesa e italiana, e chegaram à conclusão que os italianos têm muito a aprender com o exemplo português. “Portugal mostrou o que pode ser feito tirando partido das baixas taxas de juro e aproveitando as reformas estruturais, as políticas do BCE”.

Nesta envolvente, dizem os analistas da publicação, famílias, empresas e governo optaram por investir no pagamento de dívidas mais suportáveis, reduzindo os seus montantes absolutos, o que tornaram as reformas económicas menos dolorosas e deram resultados mais rapidamente.

Uma lição portuguesa: “aproveite as baixas taxas para pagar dívidas em vez de contratar mais. A dívida das famílias subiu para quase 88% do PIB em 2012. Mas melhorias no mercado de trabalho, o equilíbrio externo e a intervenção do BCE de manter as taxas de juros muito baixas não vai passar despercebida pelas famílias portuguesas, que aproveitaram esta situação para reduzir a dívida para 68% do PIB. Na Itália, por outro lado, a dívida das famílias permanece no mesmo ponto como nos piores anos da crise”.