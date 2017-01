Itália desafia Bruxelas: Pequenos investidores não vão pagar resgate do Monte dei Paschi

O plano de Itália para salvar o banco Monte dei Paschi (MPS), o mais antigo do mundo, põe à prova as novas normas europeias sobre resgates bancários, destinadas a que os contribuintes não tenham que os pagar, com a intenção de proteger determinados investidores que, de acordo com a Diretiva, deveriam assumir as perdas.

Itália apurou os limites da Diretiva de Resolução e Reestruturação Bancária, que entrou em vigor há apenas um ano, ao agarrar-se à exceção para propor uma recapitalização cautelar da entidade com dinheiro público que proporcione os fundos que necessita para sanear-se.