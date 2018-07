Itália cria ‘decreto da dignidade’ e coloca receitas do futebol em risco

O governo populista italiano quer acabar com a publicidade a casas de apostas em todas as suas formas, notícia o site espanhol eleconomista. Luigi di Maio, ministro do trabalho do governo resultante da coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga do Norte, foi o grande impulsionador do ‘decreto da dignidade’.

Para o ministro italiano, era crucial uma intervenção do executivo neste campo uma vez que se trata de “uma emergência social”. Em causa estaria a exposição a este tipo de publicidade à população italiana economicamente mais desfavorecida que, em consequência, deteriorava a economia familiar.

O ‘decreto da dignidade’, embora não revogue os contratos de publicidade atualmente em vigor, proíbe a sua renovação, afetando diretamente o calcio italiano. Mais de metade das 20 equipas da Serie A, primeira divisão italiana de futebol, têm acordos de patrocínio com casas de apostas e estima-se que, anualmente, estes contratos de patrocínio gerem 700 milhões de euros.