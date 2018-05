Itália assusta investidores. ‘Yield’ de Portugal a 10 anos toca 2,5%

A instabilidade política em Itália, mas também em Espanha, provocou um aumento do risco das dívidas soberanas dos países periféricos da zona euro. No caso de Portugal, as yields no mercado secundário chegaram a tocar máximos de setembro do ano passado. Em sentido contrário, os investidores estão a procurar proteção na dívida alemã e norte-americana.

“Os investidores estão a exigir um prémio cada vez maior para deterem obrigações italianas face às alemãs. A yield a 10 anos italiana já ultrapassou a barreira dos 3%”, explicou Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking, sobre os juros das obrigações italianas que escalam 39,30 pontos base para 3,077%.

Os países do sul da Europa estão a sofrer o efeito de contágio da situação política em Itália (onde haverá um governo de gestão até setembro, altura em que haverá novas eleições legislativas) e em Espanha (onde o PSOE anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao governo de Mariano Rajoy).