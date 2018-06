Conselho Europeu: Itália ameaça bloquear cimeira se não houver acordo sobre imigração

Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano ameaçou vetar as conclusões da cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, se o debate sobre imigração, que promete ser inconclusivo, não for encaminhado no sentido das pretensões de Itália – que quer deixar de receber os contingentes de imigrantes oriundos do norte de África.

Conte exige que outros membros da União Europeia partilhem a obrigação de acolherem os refugiados que chegam a Itália, contando com o apoio do ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, que, à revelia da chanceler Angela Merkel quer fechar as fronteiras e deixar de aceitar imigrantes e refugiados que tenham sido inscritos como tal noutros países.

Conte disse aos repórteres em Bruxelas que recebeu muitas garantias de apoio de outros líderes, mas “hoje queremos que essas propostas se tornem realidade” e que, se a Itália não conseguir o que quer, “certamente não chegaremos a conclusões comuns”.