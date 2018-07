“Isto não é o que parece”: 12 produtos alimentares que induzem em erro

“Isto não é o que parece” – Bem o pode dizer se for às compras e encontrar os produtos que se seguem nas prateleiras. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco Proteste) analisou os rótulos e as embalagens de vários bens alimentares e concluiu que existem alguns cujas embalagens não correspondem ao conteúdo presente no rótulo.

Apesar de isso não significar que a marca esteja a cometer alguma ilegalidade, muitas vezes, o cliente sente-se enganado. Num estudo elaborado pela Deco Proteste, concluiu-se que “a maioria dos participantes (80%) disse ter o hábito de verificar os rótulos dos artigos, sobretudo quando são processados (bolachas, sumos, bolos…) ou quando é a primeira vez que compram determinada marca”.

A associação lembra o consumidor português que se encontrar algum produto cujas imagens ou palavras o induzam em erro deve partilhar esse conteúdo ou denunciar a situação através de email para: alimentacaoesaude@deco.proteste.pt