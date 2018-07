Israel quer criar cidades só para judeus

A Comissão Constitucional do Parlamento de Israel recebeu esta terça-feira uma carta aberta do chefe do Estado hebreu na qual é pedido que uma medida claramente discriminatória – e em termos históricos tão anacrónica que é difícil de explicar – não venha a transformar-se em lei.

O presidente Reuven Rivlin, figura protocolar e com quase nenhuma autoridade, abordou os deputados que debatem a criação de cidades judaicas segregadas, só para judeus e com a exclusão de todas as outras raças. “Estamos dispostos, em nome de uma visão sionista, a tolerar a discriminação e a exclusão com base na origem?”, pergunta na sua carta enviada ao Knesset, o parlamento judaico.

O controverso conceito urbano prevê que “o Estado pode autorizar uma comunidade de pessoas que tenham a mesma religião ou identidade nacional a manter seu status como um acordo separado”. Ari Dichter, deputado do Likud (partido liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu) e autor do projeto, argumenta que a iniciativa visa “permitir ao povo sionistas viver sem ter a seu lado pessoas que não são dispostas a defender as fronteiras do país”. Ou seja, os árabes israelitas – palestinos que permaneceram em Israel após a sua criação em 1948 e que representam cerca de um quinto dos 8,5 milhões de habitantes do país.