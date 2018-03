Israel ataca posto militar do Hamas em Gaza

“Na resposta aos artefactos explosivos colocados perto das redes de segurança, aviões da Força Aérea israelita atacaram um alvo militar pertencente à organização terrorista Hamas no centro da Faixa de Gaza”, anuncia um comunicado militar.

No mesmo comunicado, é assegurado que o Exército vai continuar “a operar com todos os seus meios à sua disposição para garantir a segurança dos civis israelitas” e responsabiliza o Hamas “por tudo o que acontece na Faixa de Gaza”.

Na tarde de sábado, tanques do Exército israelita dispararam contra um posto de observação do movimento palestiniano no norte do enclave após uma explosão ocorrida pouco antes.