Israel aprova lei que permite ao Estado apropriar-se de terras palestinianas

A lei foi aprovada por 60 deputados e rejeitada por 52.A legislação legaliza no âmbito do direito israelita o roubo de terra aos palestinianos e constituirá mais um passo para a anexação de uma parte da Cisjordânia, segundo os críticos.

O líder da oposição do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, qualificou a lei como um “ato desprezível”, que vai “anexar milhões de palestinianos” e expor soldados e políticos israelitas a julgamentos nos tribunais criminais internacionais.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Ofir Akounis, do partido de direita, Likud, do primeiro-ministro do país, afirmou que “toda a terra de Israel pertence ao povo judeu”. “Aquele direito é eterno e incontestável”, vincou.