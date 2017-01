ISP foi campeão de receita em 2016

No ano passado o Estado, cobrou mais 1.375 milhões de euros de impostos, sobretudo indirectos, dada a quebra de receita dos impostos diretos (da ordem dos 500 milhões de euros). Na maior cobrança de impostos, o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) foi o “campeão” do aumento da receita. Só este imposto contribuiu com mais 1.142 milhões de euros, face a 2015, um aumento de 54% e que representa a grande fatia dos impostos indirectos que foram cobrados às famílias e empresas.

Os dados da execução orçamental de Dezembro, divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) no final da semana passada, não deixam margem para dúvidas: nunca se cobraram tantos impostos como durante o ano passado, tendo sido ultrapassada a fasquia dos 40 mil milhões de receita fiscal com o ISP a representar já uma fatia de 8% deste total com os 3.259 milhões de euros que foram cobrados aos automobilistas – mais 54% face à receita deste imposto de 2.117 milhões de euros registada em 2015.

Além do aumento do peso relativo do ISP no total da receita (em 2015 era de 5,5%), este imposto representou, em 2016, a grande fatia dos impostos indirectos (que somaram 22.479 milhões, mas 9,1%) logo a seguir ao IVA que contribuiu com mais de 15 mil milhões de euros para os cofres do Estado, mas que registou um aumento de receita anual inferior à estimada pelo Governo (1,5%).

A DGO explica que o aumento da receita do ISP (mais 1.142 milhões de euros) deveu-se ao aumento da taxa mas sobretudo a efeitos contabilísticos

Esta entidadesalienta que que a maior cobrança “resultou do aumento da taxa, mas sobretudo por efeitos contabilísticos, designadamente a reformulação contabilística ocorrida no corrente ano e que se traduziu na contabilização no subsetor Estado da receita relativa à contribuição sobre o serviço rodoviário (556 milhões de euros) e à consignação ao Fundo Português de Carbono (19 milhões de euros) e ao Fundo Florestal Permanente (16 milhões de euros) que anteriormente eram contabilizadas no subsetor dos SFA (Serviços e Fundos Autónomos)”.

Recorde-se que a subida do ISP foi anunciada pelo Governo aquando da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2016 para compensar a descida das cotações do petróleo nos mercados internacionais, que levou a uma perda de receitas para o Estado. Em fevereiro do ano passado concretizou-se um aumento do ISP em seis cêntimos, tanto na gasolina sem chumbo como no gasóleo.

A medida veio acompanhada de uma revisão trimestral do ISP ao longo de 2016, no âmbito do compromisso do governo para avaliar até que ponto o objetivo do aumento do ISP está a ser cumprido. Ou seja, se o preço do petróleo no mercado subir o ISP deveria descer para que aumento fosse fiscalmente neutro.

Os impostos passaram a representar em média 69% do preço da gasolina e 61% do preço do gasóleo, após a subida do ISP, em fereiro de 2016, de acordo com as contas da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).