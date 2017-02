O isolacionismo e as políticas fiscais

O Reino Unido, uma vez ultrapassadas as questões legais relacionadas com a necessidade de fazer passar a decisão do referendo que legitimou o Brexit pelo parlamento, mais cedo ou mais tarde acionará o art. 50º do Tratado de Lisboa, abandonando a União Europeia e, com isso, perderá, caso não consiga negociar um regime preferencial semelhante ao Suíço, o recurso às diretivas da União Europeia relevantes para efeitos de IVA e de IRC, como seja a denominada diretiva das fusões ou a das sociedades mães e afiliadas.

O Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, uma proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, que visava minimizar a interferência dos Estados no comércio entre os países aderentes, e que colocaria geograficamente Portugal no centro deste novo espaço comercial, está aparentemente morto.

O tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), que facilita as trocas comerciais entre Estados Unidos, Canadá e México foi classificado pelo presidente americano como o pior acordo já alguma vez assinado pelo país que atualmente lidera. Afigura-se, que em breve, terá um desfecho pouco feliz. No plano das relações comerciais com a China, adivinham-se tempos conturbados, que facilmente descambarão numa escalada de ações e retaliações que contribuirão para que aquela economia, e eventualmente outras com dinamismo equivalente, venham a criar cada vez mais obstáculos ao comércio internacional.

A Organização do Comércio Mundial, que se esforça por concluir acordos multilaterais que visam facilitar o comércio a uma escala global, terá uma tarefa cada vez mais complicada.