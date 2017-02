ISIS usa “terrorismo teleguiado” para atacar Europa

O auto-proclamado Estado Islâmico (ISIS na sigla em inglês) tem a Europa como alvo privilegiado desde 2014, segundo um relatório das Nações Unidas sobre ameaças terroristas à paz e segurança internacionais citado pelo “Diário de Notícias”. A organização terrorista tem como principal instrumento a internet, que usa para doutrinar, incentivar e orientar jihadistas.

A adaptação do ISIS e investimento em “terrorismo teleguiado” está relacionada com derrotas no terreno, menor controlo territorial, menores fontes de receitas e maior controlo das fronteiras turcas. “O ISIS Está a adaptar-se de diversas formas de diversas maneiras à pressão militar – recorre de forma crescente às comunicações e ao recrutamento clandestinos, incluindo a redes fechadas na internet, codificações e a mensageiros”, explicou o subsecretário-geral da ONU para as Questões Políticas, Jeffrey Feltman na apresentação do relatório.

O subsecretário frisou ainda que há três anos que a organização terrorista está focada na Europa, mas a estratégia intensificou-se nos últimos tempos, segundo o DN. Só em 2016, foram referenciados mais de 35 ataques na Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França e Reino Unido, que teriam como alvos a população civil. “As investigações revelam que os autores [de ataques terroristas na Europa] receberam apoio material ou incentivo de outros extremistas”, refere o relatório da ONU.