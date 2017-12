ISIS: o califado adiado

Quando a 22 de junho foram transmitidas pelas televisões de todo o mundo as imagens da implosão do minarete da grande mesquita de al-Nuri, em Mossul, os analistas viram ali mais do que uma consequência da guerra pelo controlo da segunda maior cidade do Iraque. Era um sinal de capitulação do ISIS, acrónimo em inglês de Estado Islâmico do Iraque e da Síria – ou Daesh, o acrónimo em árabe –, como se identificava o grupo religioso sunita jiadista que chegou a conquistar e controlar uma área maior do que Portugal, no Iraque e na Síria.

A grande mesquita de al-Nuri, construída no final do século XII, era conhecida pelo seu minarete inclinado, como uma torre de Pisa, chamado al-Hadba – o corcunda – que dominava a cidade. Para o ISIS, mais do que um local religioso, era um símbolo: foi ali que Abu Bakr al-Baghdadi decidiu, a 4 de julho de 2014, nas orações da primeira sexta-feira do Ramadão, declarar-se califa, incentivando os muçulmanos de todo o mundo a obedecer-lhe como líder do califado anunciado pelo ISIS dias antes.

No seu papel de “Califa Ibrahim”, al-Baghdadi, que nunca tinha aparecido em público desde que assumiu a liderança do ISIS, afirmou a vitória da jiade – a guerra santa –, que permitiu a “restauração do califado, depois de séculos”.