ISEP abre portas a Fórum de Emprego e Engenharia

A Associação de Estudantes do ISEP em parceria com o InstitutoSuperior de Engenharia do Porto promove as III Jornadas de Emprego e Engenharia do ISEP, entre os dias 4 e 6 de junho. Continental-Mabor, Mota-Engil, Deloitte, Celfocus, Yazaki Saltano, Blip, Bosch e Tintas 2000 são algumas das cerca de quatro dezenas de empresas que vão disponibilizar cerca de 600 ofertas de emprego.

Ao longo da iniciativa, os participantes terão à sua disposição um sistema de cartões que facilita o processo de entrega de currículos. Para o efeito têm de registar-se no site oficial das III Jornadas de Emprego e Engenharia, carregar o currículo e passar depois pelos stands das empresas com o cartão, onde os dados serão automaticamente descarregados.

As cerca de 40 empresas presentes terão a obrigatoriedade de fazer um donativo mínimo de um euro, que reverte inteiramente para o prémio final do Concurso de Empreendedorismo – Made in ISEP.