ISEG promove sessão de esclarecimento sobre MBA

Nesta experiência, os participantes são convidados a ouvir de um painel de ex-alunos com o mesmo histórico, bem como a esclarecer todas as dúvidas e questões que se levantem sobre o programa, numa atmosfera de partilha e networking com outros profissionais interessados no MBA.

Tal como sublinha Jorge Gomes, professor associado do ISEG e diretor/coordenador científico do MBA, um “Master in Business Administration” é um programa de formação “verdadeiramente ímpar, quer pela sua extensão, quer pelos impactos na transformação da vida profissional e pessoal de quem tem a coragem para o empreender. No caso do MBA do ISEG, a sua singularidade deriva também do facto de ser o único em toda a Universidade de Lisboa, que com as suas 18 escolas há muito se tornou na principal referência nacional nos rankings internacionais de instituições de ensino superior”.