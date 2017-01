ISEG e Fundação Vodafone lançam ‘app’ que permite uma melhor comunicação entre alunos e docentes

O ISEG – Lisbon School of Economics & Management e a Fundação Vodafone Portugal lançam uma nova aplicação gratuita que promove a comunicação em tempo real e encurta a distância entre os alunos, o corpo docente e os serviços administrativos da escola.

Esta aplicação disponibiliza o mapa das instalações do ISEG, permitindo efetuar uma deslocação assistida no campus Universitário, entre edifícios e no interior dos mesmos, indicando aos alunos os percursos a seguir, como para as salas de aula, auditórios, cantina, ou até para a máquina de multibanco e a biblioteca.

Além disto, a aplicação permite ainda consultar conteúdos curriculares, classificações e notas finais, prazos de entrega de trabalhos, horários de aulas, conta corrente dos alunos, livros disponíveis na biblioteca, ementa da cantina, disponibilidade de parqueamento, gerar declarações em tempo real e até receber notificações sobre prazos relevantes a serem cumpridos.