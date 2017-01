ISEG estima crescimento entre 1,3% e 1,4% em 2016. Economia acelerou no final do ano

Na síntese de conjuntura de janeiro, publicada hoje, os economistas da instituição de ensino superior indicam que a informação relativa ao quarto trimestre, embora ainda incompleta, “sugere uma aceleração do crescimento homólogo do PIB”.

Nos últimos três meses do ano, o PIB deverá ter crescido 2% em termos homólogos. Em termos de variação em cadeia, o crescimento terá sido de 0,7% ou 0,8%.

Os dados oficiais das contas nacionais serão revelados pelo INE a 14 de fevereiro. Com os dados sectoriais conhecidos até dezembro, o indicador económico do ISEG mostra uma “subida pronunciada” da atividade económica nos últimos meses do ano e uma “evolução muito positiva da quase totalidade dos indicadores sectoriais”.