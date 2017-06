ISEG cria curso de gestão do turismo de luxo

Numa altura em que o segmento do turismo de luxo cresce fortemente em Portugal, o ISEG considera essencial compreender as diferentes dimensões deste mercado. O luxo como inspiração competitiva e diferenciação estratégica é, por isso, o tema central deste curso que se apresenta dividido em quatro blocos: Essência do Luxo, Mercado de Turismo de Luxo, Consumidor de Turismo de Luxo e Estratégias no Turismo de Luxo.

O curso é coordenado por Gilberto Jordan, CEO do André Jordan Group,e Helena Amaral Neto, docente do ISEG, e tem como orador principal Carlos Ferreirinha, na foto, uma referência no segmento do luxo na América Latina. Destina-se a todos os profissionais do setor do turismo, desde hotelaria, golf, restauração, agências e operadores turísticos.

Esta formação executiva conta também com importantes parcerias com entidades do sector, tais como Turismo de Portugal, Associação da Hotelaria de Portugal, Associação Portuguesa de Resorts, Conselho Nacional da Indústria do Golfe e Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.

As inscrições estão abertas até 10 de outubro, através do site do ISEG e custam 1.750 euros. Para quem se inscrever até 15 de setembro, o valor é de 1.500 euros.