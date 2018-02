ISCTE acolhe ‘choque de ideias’ sobre criptomoedas esta quarta-feira

Como surgiram o boom e o crash da bitcoin e outras criptomoedas? O que são e como funcionam o blockchain e as Initial Coin Offerings? Qual será o lugar destas novas moedas na economia do futuro?

Numa altura em que a ‘criptomania’ (seja pelos ganhos, pelas quedas ou simplesmente pelas incertezas) já se é um tema central nos mercados e na economia digital, o ITIC – ISCTE Trading & Investment Club realiza esta quarta-feira a conferência ‘Cryptocurrencies: Clash of Ideias‘.

O evento, que terá lugar no auditório JJ Laginha (Edifício I do ISCTE-IUL na Avenida das Forças Armadas) a partir das 14h30, será moderado por Luís Oliveira, doutorado em Gestão no ISCTE-IUL e Professor Auxiliar no Departamento de Finanças Pessoais.