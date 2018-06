Isaltino Morais anuncia investimento entre 350 a 400 milhões de euros em Oeiras nos próximos oito anos

A Câmara Municipal de Oeiras vai fazer um “investimento puro e duro, entre 350 a 400 milhões de euros” nos próximos oito anos. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente, Isaltino Morais, numa conferência de imprensa realizada no Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

Este evento teve como propósito fazer um balanço dos primeiros seis meses de mandato e serviu para Isaltino Morais revelar os projetos para o futuro do município. Este investimento está na base de um conceito chamado Oeiras Valley, que passará por medidas centradas num novo ciclo de desenvolvimento.

“Só com visão, planeamento e ação se transforma a vida de um território e de uma comunidade. Temos de ter a capacidade organizativa, operacional e que seja capaz de levar por diante os objetivos que anunciámos aos cidadãos na campanha eleitoral”, afirmou o autarca.

As áreas da educação, habitação, mobilidade e ação social são também prioridade para Isaltino Morais, com destaque para um “investimento extra entre 15 a 20 milhões de euros”, que irá ser feito na educação, de modo a que o município de Oeiras tenha “os melhores alunos de Portugal”, esclareceu o autarca.

O presidente da Câmara de Oeiras referiu ainda que a já anunciada redução de impostos em quatro milhões de euros, já em 2018, irá sofrer alterações para que em 2020 essa diminuição chegue aos oito milhões de euros. Isaltino Morais realçou a “saúde financeira” do município, como sendo “das mais sólidas de Portugal”.

Após a conferência de imprensa realizou-se a inauguração de uma exposição sobre o Novo Ciclo de Desenvolvimento, onde é possível ver todos os projetos que a autarquia se compromete a realizar no concelho e que pode ser até ao dia 6 de julho, entre as 10h30 e as 20h00.