Isabel Moreira defende Vieira da Silva das críticas do CDS-PP e lamenta: “Continuas na lama”

“O notável deputado António Carlos Monteiro [do CDS-PP] insiste e exige! Não ficou satisfeito com as respostas de ontem dadas ao longo de mais de três horas por Vieira da Silva. O CDS, pela voz deste seu novo ‘Correio da Manhã’, quer saber por que raio o ministro aparece numa foto com a ex-presidente da Raríssimas,” começa por escrever a deputada do PS, num texto publicado na rede social Facebook, indignada com as perguntas dirigidas pelo deputado do CDS-PP ao ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, no âmbito do caso da associação Raríssimas.

“Esteve bem o ministro quando não desceu à altura ridícula de Monteiro, isto é, quando não mostrou as inúmeras fotos em que malta do CDS – sem que obviamente isso seja um problema – figura ao lado daquela senhora,” prossegue Moreira. “Mas Monteiro quer mais e exige mais! Pudera… Deve ser difícil resistir à tentação de se equilbrar seja como for na lama em que ontem, aos olhos de todos, andou a chafurdar. Equilibra-te, CDS, mas continuas na lama.”

Recorde-se que o CDS-PP anunciou hoje que vai insistir, por escrito, com as 15 perguntas dirigidas ao ministro Vieira da Silva sobre a sua relação com a associação Raríssimas. O CDS-PP considera que essas perguntas não foram cabalmente esclarecidas na comissão parlamentar realizada ontem. “Ficaram por responder várias questões e o CDS não está satisfeito com as explicações,” afirmou hoje o deputado António Carlos Monteiro, em conferência de imprensa na Assembleia da República.