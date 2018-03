Isabel Ferreira renuncia à administração do Novo Banco

O Novo Banco anunciou ao mercado que a sua administradora executiva Isabel Ferreira, ex- presidente do Banco Best e que integrava a administração do banco liderado por António Ramalho, renunciou.

“Isabel Maria Ferreira Possantes Rodrigues Cascão apresentou a renúncia às funções de Vogal do Conselho de Administração Executivo com efeitos a partir de 31 de março de 2018”, lê-se no comunicado.

“A razão da renúncia prende-se com motivos de saúde temporários”, adianta o Novo Banco.