Isabel dos Santos: “Há muito preconceito sobre as minhas origens, tenho um percurso inesperado”

A presidente da Sonangol, Isabel dos Santos, acredita que o facto de ser filha do chefe de estado angolano José Eduardo dos Santos trouxe vantagens, mas também preconceito.

Em entrevista ao jornalista Paul Bakibinga, da BBC, Isabel dos Santos respondeu: “Não há dúvida, há muito preconceito sobre isso, tenho um percurso inesperado”. Questionada sobre se esse background não trouxe também vantagens, disse que “sim, há privilégio, os dois, privilégio e preconceito”.

“Sou privilegiada no sentido em que tive uma boa educação, no sentido em que pude ver o mundo, sou uma pessoa muito exposta, eu posso interagir com pessoas de todos os espectros da vida. E penso que é só isso, penso que misturar isso com preconceito e a sensação [que algumas pessoas têm] que essas vantagens foram algo injustas ou obtidas através de favor, acho que isso é preconceito”, explicou.