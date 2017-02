Isabel dos Santos queixa-se do tempo de espera no aeroporto de Lisboa

A empresária Isabel dos Santos, publicou no Instagram algumas imagens de uma viagem a Portugal com uma reclamação sobre o tempo de espera dentro de um autocarro no aeroporto de Lisboa.

A filha de José Eduardo dos Santos embarcou este sábado para Lisboa e não se mostrou satisfeita pelo tempo que foi obrigada a esperar dentro do autocarro que efetuou a ligação entre o avião e o aeroporto. “A cara que se fica as 6:30 da manhã aeroporto de Lisboa-30 minutos fechados dentro do autocarro cheio esperando…esperando”, escreveu Isabel dos Santos na legenda da fotografia publicada no Instagram. #morningface 😕… A cara que se fica as 6:30 da manhã aeroporto de Lisboa-30 minutos fechados dentro do autocarro cheio esperando…esperando…😩 Uma foto publicada por Isabel Dos Santos (@isabel_santos_angola) a Fev 4, 2017 às 7:31 PST